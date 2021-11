Etat et collectivités : duel ou duo pour relancer l’investissement ?

Evénement Webinaire

Alors que se déploient dans les territoires les contrats de relance et de transition écologique dans le cadre de France Relance, l’Etat a l’ambition de relancer l’innovation technologique et industrielle décarbonée avec France 2030. Quel sera le rôle des collectivités, pour le moment en attente de précisions ? Comment inclure la stratégie d’investissement local dans les priorités de l’Etat ? Réponses lors du webinaire gratuit et libre d'accès du 30 novembre. Inscription ici.

Le projet de loi de finances va intégrer les modalités d’application du plan d’investissement France 2030, doté de 34 milliards d’euros pour financer l’innovation durant cinq ans. Il s’ajoute au plan France Relance lancé le 3 septembre 2020, qui se déploie actuellement dans les territoires via les contrats de relance et de transition écologique (CRTE). Le projet de loi de finances transpose ce nouveau plan par trois amendements prévoyant une autorisation d’engagement sur cinq ans et 3,5 milliards en crédit de paiement dans cette loi de finances, dont 660 millions de fonds propres et 2,84 milliards de subvention.

Si ce plan cherche à développer l’innovation industrielle et les nouvelles compétences professionnelles, il met toutefois encore en attente les collectivités, notamment les régions compétentes dans ces domaines et les intercommunalités sur le volet développement économique. Le gouvernement assure que les exécutifs locaux « seront associés à la gouvernance d’ici la fin de l’année ». Mais tout reste encore à faire.

Investissement national et/ou local ?

Aussi, au moment du bilan du Plan de relance et de son déploiement dans les territoires qui semble rapprocher sur l’essentiel le secteur local et l’Etat, France 2030 ne transforme pas encore l’essai.

Alors, l’Etat et les collectivités marchent-ils en duo ou s’affrontent-ils en duel sur la relance et l’investissement public ? Comment bâtir dans ces conditions un plan d’investissement pour son territoire sur le mandat en cours ?

Découvrez les éléments du plan d’investissements et le contexte dans lequel les équipes territoriales doivent construire les programmes d’équipement, écoutez les analyses des acteurs régionaux et intercommunaux et les pistes pour améliorer l’efficacité de l’action publique locale et nationale dans la mise en œuvre de la relance lors du webinaire organisé par le Club Finances de la Gazette des communes le 30 novembre à 11 heures.

Avec la présence Thomas Rougier, secrétaire général de l’Observatoire des finances et de la gestion publique locales (OFGL) de Jules Nyssen délégué général de Régions de France et de Floriane Boulay, déléguée générale d’Intercommunalités de France.

