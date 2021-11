RSA pour les salariés suspendus pour non respect d’obligation vaccinale : les départements outrés

Crise sanitaire

Publié le 03/11/2021 • Par Rouja Lazarova • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social, France

Quinze départements de gauche, suivis par l’Assemblée des départements de France, s’indignent de la décision unilatérale du gouvernement de faire attribuer le revenu de solidarité active aux salariés suspendus en raison de non possession de passe sanitaire. Ils dénoncent le risque d’un traitement à deux vitesses des allocataires, et l’impréparation du gouvernement concernant les ressources des personnes concernées.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

C’est au détour d’un mail adressé par la Caisse d’allocations familiales (CAF) aux services du département de la Loire-Atlantique, à la fin de la semaine dernière, que l’exécutif local découvre le pot au roses. « Ce mail nous demandait de neutraliser les revenus des trois derniers mois des personnes non vaccinées, dont le contrat de travail aurait été suspendu, pour leur verser sans délai le RSA. Et nous n’avons pas été seuls dans ce cas », affirme Michel Ménard, président (PS) du conseil départemental. Quinze départements de gauche(1) se mobilisent immédiatement et envoient un courrier au Premier ministre, le vendredi 29 octobre. Le lendemain, ils alertent la presse par voie de communiqué. Le 2 novembre, c’est toute l’Assemblée des départements de France (ADF) qui se range derrière ...