Police municipale de Paris : quelle articulation avec la police nationale ?

Alors que la police municipale de Paris se déploie progressivement, la maire de Paris a signé le 13 octobre avec le préfet de police et la procureure de la République une convention de coordination. Le document précise les missions et les compétences de chacun.

La police municipale de Paris se met en ordre de marche. Alors que la première promotion d’agents faisait ses premiers pas dans les rues de la capitale, la maire (PS) de Paris Anne Hidalgo, le préfet de police Didier Lallement et la procureure de la République de Paris Laure Beccuau ont signé le 13 octobre une convention de coordination.

Le document, obligatoire dès lors qu’une PM comporte au moins trois agents, détermine les missions des policiers municipaux et des policiers nationaux et leur articulation. En somme, qui fait quoi. L’enjeu est de taille à Paris où la municipalité entend disposer de 3600 agents à l’horizon 2026. Ce qui en fera la première PM de France, et de loin.

Qui fait quoi ?

Fort de 29 articles, la convention de coordination parisienne rappelle la ...