Vidéoprotection : les communes peuvent désormais mutualiser avec les syndicats mixtes

Intercommunalités

Publié le 23/11/2021 • Par Nathalie Perrier • dans : A la Une prévention-sécurité, Actu experts prévention sécurité, France

Depuis la loi sécurité globale, les syndicats mixtes peuvent installer et entretenir des systèmes de vidéo-surveillance mutualisés. Dans les Yvelines, le rapprochement des moyens de vidéo-protection du département et des communes pourrait devenir opérationnel dès l’année prochaine.

C’est un article de la loi sécurité globale du 25 mai 2021 qui devrait permettre de développer la vidéoprotection urbaine mutualisé. L’article 42 introduit en effet un nouveau cadre juridique pour la vidéoprotection publique, une mesure réclamée de longue date.

Il stipule que « lorsqu’un syndicat mixte est composé exclusivement de communes et d’établissements publics de coopération intercommunale qui exercent la compétence relative aux dispositifs locaux de prévention de la délinquance, il peut décider, sous réserve de leur accord et de celui de la commune d’implantation, d’installer et d’entretenir des dispositifs de vidéoprotection. »

« Les communes pouvaient déjà, avant la loi sécurité globale, installer sur la voie publique des caméras de vidéoprotection et les intercommunalités ...

