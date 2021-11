Trophées Afnor de la performance publique 2021 : quand la gouvernance n’oublie pas les agents

Management

Publié le 04/11/2021 • Par Frédéric Ville • dans : France, Toute l'actu RH

L’Afnor vient de décerner ses Trophées de la performance publique à la ville de Metz et aux communautés de communes du Bassin de Pompey et de Thiers-Dore-et-Montagne pour des projets sociétaux et bien managés.

Le 14 octobre, les trophées Afnor de la performance publique étaient remis par l’Association française de normalisation à Metz, à l’occasion du congrès des DGS, Territorialis. Quatre structures publiques ont été récompensées : la ville de Metz (116 581 hab., Moselle), les communautés de communes du Bassin de Pompey (CCBP, 40 353 hab., Meurthe-et-Moselle), de Thiers-Dore-et-Montagne (CCTDM, 37 193 hab., Puy-de-Dôme) et la préfecture de la Creuse.

La direction a su embarquer les services

Ces trophées, dont c’est la deuxième édition, mettent en avant « des territoires se démarquant par leurs bonnes pratiques en matière de stratégie, d’engagement sociétal, de dialogue avec les parties prenantes, de création de valeur et de conduite du changement », rappelle l’Afnor. « Les DGS et dirigeants territoriaux sont souvent assez seuls et en déficit de reconnaissance : être lauréat, c’est aussi rompre avec l’isolement », commente Halimah Pujol, déléguée du secteur public au groupe Afnor. Ces Trophées 2021 comptaient 167 participants, essentiellement des communes et intercommunalités, quelques départements et régions.

La ville de Metz a reçu le premier prix « pour la maturité dans son engagement sociétal », au niveau de son Agenda 21 de troisième génération : « La direction générale a su embarquer services et agents dans cette démarche durable et de Responsabilité sociale des organisations (RSO) ».

Le deuxième prix a bénéficié à la CCBP « pour sa maîtrise des fondamentaux du management : rigueur, méthode, efficacité et pilotage opérationnel, démontrés par de nombreux signes de reconnaissance (Iso 9001, Iso 14001, Iso 45001, label Citergie) ».

Myriam Frémion, directrice culture, sports et tourisme à la CCBP évoque une démarche Qualité santé, sécurité et environnement, « faite comme partout de procédures et processus, mais aussi une affaire de liens : groupes de travail pluridisciplinaires, ateliers de formalisation de plans d’action, engagements de services par les agents… »

Préinscriptions 2022 ouvertes

Enfin, Thiers-Dore-et-Montagne a obtenu le troisième prix « pour son ingénierie pragmatique et centrée sur l’humain, en matière de développement durable associant, dans une démarche très collaborative, ses 30 communes ». Christophe Pili, le DGS précise : « Après la fusion de nos quatre intercos, nous avons adopté un pacte de gouvernance et un pacte financier et fiscal à l’unanimité. Notre projet de territoire en cours d’écriture met notre interco au service des communes. Il associe les 390 agents et les 451 conseillers municipaux : en outre, chaque commune y indique comment elle entend y inscrire le développement durable ».

Intéressé ? La prochaine édition aura lieu du 13 au 15 octobre 2022 à Bordeaux, lors du congrès du Syndicat national des directeurs généraux des collectivités territoriales (Sndgct). Les préinscriptions sont ouvertes sur demande (indiko@afnor.org), après quoi vous pourrez alors réaliser une autoévaluation en ligne.