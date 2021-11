Accueil

Actualité

Actualité A la une

A la une Contrat d’engagement jeune : les Missions locales perdent l’exclusivité

Politiques jeunesse

Contrat d’engagement jeune : les Missions locales perdent l’exclusivité

Publié le 02/11/2021 • Par Rouja Lazarova • dans : A la une, A la Une santé social, Actu expert santé social, France

Frank Gärtner / AdobeStock

Annoncée par Emmanuel Macron le 12 juillet dernier, la mesure pour lutter contre la pauvreté et la précarité des jeunes revient aujourd’hui sous une nouvelle dénomination – le Contrat d’engagement jeune. Il sera géré non plus seulement par les missions locales, mais également par Pôle emploi, et des opérateurs associatifs. Le collectif Alerte y voit un nouveau renoncement du gouvernement dans la lutte contre la pauvreté.

Ma Gazette Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée Jeunesse

Lutte contre la pauvreté