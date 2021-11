Le panorama des évolutions du fonds « Barnier » en 2021

Risques naturels

Publié le 03/11/2021 • Par Auteur associé

Des évolutions au fonctionnement du fonds « Barnier » ont été apportées au cours de l’année 2021, portées principalement par la loi de finances pour 2021, ainsi que par deux décrets du 29 avril 2021. Décryptage de Julie Cazou et Solenne Daucé, avocates au cabinet Seban et associés.

Le fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM), dit fonds « Barnier », a été créé par la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement, dite loi « Barnier », et est régi par les articles L.561-3 et R.561-11 et suivants du code de l’environnement.

Initialement, le fonds « Barnier » était seulement destiné à financer les indemnités d’expropriation de biens exposés à un risque naturel majeur, mais son intervention a été progressivement étendue à l’acquisition amiable, au relogement des personnes, ainsi qu’à diverses études et actions de prévention des risques naturels majeurs énumérées à l’article L.561-3 du code de l’environnement.

L’objectif poursuivi par ce fonds est alors multiple : il s’agit, objectif initial, de permettre aux ...