Accueil

Actualité

Actualité France

France Construction de logements : la commission Rebsamen remet son second rapport

Logement

Construction de logements : la commission Rebsamen remet son second rapport

Publié le 03/11/2021 • Par Delphine Gerbeau • dans : France

sharaku1216 / AdobeStock

François Rebsamen, maire de Dijon et président de la commission chargée de réfléchir aux obstacles à la construction de logements, a remis la seconde partie de son rapport à la ministre en charge du logement le 28 octobre. Ce second tome, plus technique que le premier, revient notamment sur le contrat local de relance de la construction.

Ma Gazette Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée Logement

Urbanisme - aménagement