Ville-d’Avray lance le sport sur ordonnance

La commune propose un accompagnement par des coachs sportifs pour ses habitants atteints par certaines maladies. Cette mesure fait partie d’un plan d’actions plus vaste pour une meilleure santé grâce au sport.

A partir de ce mardi 2 novembre, les habitants atteints d’affection longue durée (30 maladies répertoriées), ainsi que les personnes en surpoids, vont pouvoir bénéficier de séances de sport prises en charge par la commune. « Nous avons sensibilisé les quatre médecins de notre commune, qui vont prescrire un accompagnement qui sera effectué par des coachs spécialisés » explique Antoine Furno, adjoint en charge des activités physiques et sportives, forme, santé et bien-être intergénérationnel à Ville-d’Avray. Les séances seront collectives (5 personnes maximum) de façon à créer « une dynamique de groupe et à partager des moments de motivation » précise l’élu.

Une centaine de patients par an

