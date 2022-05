Autorisation préalable de mise en location

Un policier municipal peut-il intervenir dans le cadre du contrôle d’un logement ?

Mis en place fin 2016, le permis de louer intéresse de plus en plus de communes et intercommunalités qui souhaitent lutter contre l’habitat indigne et les marchands de sommeil. Il s’agit d’être informé voire de contrôler les biens mis en location dans certaines parties du territoire afin de garantir le respect des critères de décence et de salubrité. Des vérifications sur place sont souvent mises en place et les collectivités ont recours à leur personnel. Peuvent-elles confier cette mission aux agents de police municipale ? Le point avec notre juriste, Géraldine Bovi-Hosy.

