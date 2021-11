Accueil

Club RH le 23 novembre

Formaliser son plan de communication interne sur les grands chantiers RH de l'année

Club RH le 23 novembre

Publié le 02/11/2021 • Par La Rédaction • dans : France, Toute l'actu RH

©melita - stock.adobe.com

Diffuser les nouvelles règles RH, les expliquer tout en veillant à préserver le climat social et la motivation des agents : autant de défis à relever dans les mois à venir. Quels dispositifs innovants mettre en place pour accompagner les grands chantiers RH de 2022 ? Avec le soutien du Centre de gestion de Loire-Atlantique et en partenariat avec la MNT et le Cnas, la Gazette des communes organise un Club RH le 23 novembre pour répondre à cette question.

