Les mairies, un levier pour sortir les AESH de la précarité ?

Handicap

Publié le 02/11/2021 • Par Hélène Huteau • dans : A la Une Education et Vie scolaire, A la Une santé social, Actu expert Education et Vie scolaire, Actu expert santé social, France, Métier et carrière Education et Vie scolaire, Métier et carrière santé social

Les assistantes d’élèves handicapés (AESH) sont descendues dans la rue, le 19 octobre, pour demander un statut et un salaire qui les sorte de la précarité. L’inclusion qu’elles permettent sur le temps scolaire est aussi possible sur le temps périscolaire. Un levier pour leur procurer un complément de revenu ?

Bien que très précaires, les AESH se sont mises en grèves le 19 octobre et ont défilé « dans plus de 80 manifestations » en France, selon le SNUipp-FSU (Syndicat des instituteurs et professeurs) enseignants et parents d’élèves à leurs côtés. La nouvelle grille mise en place, cet été, par le ministère de l’Education nationale a été rendue caduque par la revalorisation du SMIC. « Il a fallu la revaloriser, car elles étaient en-dessous » précise Guislaine David, porte-parole du SNUipp-FSU. En outre la mutualisation des AESH entre établissements, généralisée cette année, avec les PIAL (pôles inclusifs d’accompagnement spécialisé), après une période de test l’an dernier, est dénoncée par les assistants qui ne peuvent se concentrer sur une équipe pédagogique.

24h payées 100 %

