Ces aides des collectivités qui viennent s’ajouter au Pass’Sport

Pratique sportive

Publié le 29/10/2021 • Par Florence Roux • dans : A la Une acteurs du sport, Actu expert acteurs du sport, France

A quelques semaines de la clôture du dispositif Pass’Sport, de nombreuses collectivités s’activent en parallèle pour attribuer leurs propre soutien aux cotisations et doper la reprise de l’activité sportive, des jeunes le plus souvent, majoritairement sur des critères sociaux…

Coupon, chèque, pass, ticket… Les noms varient, les moyens diffèrent, mais les aides des villes, départements et régions pour favoriser l’accès à la pratique sportive ne manquent pas. Et, comme les coupons des caisses d’allocations familiales, de l’association nationale des chèques vacances (ANCV) ou, cette année, comme le Pass’sport, elles sont le plus souvent assises sur des critères sociaux.

Déploiement du Pass’Sport dans les quartiers : pas si simple !

Les plus de 60 ans aussi

Certaines aides datent déjà, notamment celles qui se combinaient avec une aide de l’Etat. « En 2000 déjà, notre coupon sport complétait celui de la direction de jeunesse et sport et nous l’avons poursuivi, sans discontinuer depuis auprès des 6-16 ans », confirme Jean-Luc Cottencin, chargé des équipements et ...

