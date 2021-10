Statut des directeurs des régies autonomes : une révision pour ne plus pénaliser les collectivités gérant des SPIC en régie ?

Publié le 29/10/2021 • Par Léna Jabre • dans : Réponses ministérielles, Réponses ministérielles RH

Réponse du ministère de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales : S’il constitue un emploi public, l’emploi de directeur d’une régie chargée de l’exploitation d’un service public industriel et commercial (SPIC) ne relève pas du statut de la fonction publique territoriale fixé par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

Le poste de directeur ne peut donc être assuré que par un contractuel de droit public ou par un fonctionnaire en position de détachement. Or, avant d’être supprimé, l’avant-dernier alinéa de l’article 2 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 prohibait le détachement d’un fonctionnaire au sein de sa collectivité. Ainsi, les collectivités et leurs établissements publics n’étaient pas autorisés à recruter un fonctionnaire territorial pour le détacher à la direction d’une régie non dotée de la personnalité morale.

Une telle restriction ne paraissait plus en adéquation avec les objectifs de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique. Elle a donc été supprimée par le décret n° 2011-541 du 17 mai 2011 modifiant certaines dispositions relatives au recrutement et aux positions des fonctionnaires territoriaux.

Le détachement peut désormais être autorisé au sein d’une même collectivité ou d’un même établissement, dans la mesure où ses conditions légales sont réunies.

C’est à l’aune de ces évolutions réglementaires que doit être lu l’article R 2221-75 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Issue d’un décret adopté en 2001, cette disposition autorise les communes et les groupements de moins de 3500 habitants à recourir à un agent titulaire de la collectivité pour occuper le poste de directeur de régie autonome en charge de la gestion d’un SPIC. L’article R 2221-75 du CGCT offrait ainsi à ces collectivités une possibilité qui dérogeait au cadre fixé par le décret de 1986, au regard exclusif duquel il avait été adopté.

Or, ce cadre a été abrogé à la suite du décret n° 2011-541 du 17 mai 2011 modifiant certaines dispositions relatives au recrutement et aux positions des fonctionnaires territoriaux. Cette nouvelle réglementation prive de son effet utile la disposition en question.

L’abrogation expresse de l’article R 2221-75 du CGCT sera donc recherchée. Et pour autant, cette disposition ne saurait être regardée comme une décision implicite d’exclure, pour les collectivités et les groupements de plus de 3500 habitants, la possibilité de détacher sur contrat l’un de leurs agents titulaires pour assurer la direction d’une régie autonome.