La défenseure des droits plaide pour une « refonte du droit funéraire »

Publié le 28/10/2021 • Par Sarah Boucault • dans : Actu experts prévention sécurité, France

Dans un rapport émaillé de six recommandations, la défenseure des droits Claire Hédon préconise d’actualiser et d’harmoniser le droit funéraire afin de mieux tenir compte du défunt et de ses proches.

