Un emploi mentalement difficile et physiquement exigeant

Fossoyeur

Publié le 29/10/2021 • Par Sarah Boucault • dans : France, Toute l'actu RH

Exerçant dans l’ombre, les fossoyeurs, garants du bon entretien des cimetières, sont peu connus. Le secteur subit des difficultés de recrutement

Le secteur funéraire est peu connu et est délaissé par les candidats à la fonction publique. « On entre dans le funéraire par hasard, on y reste par passion. » Cet adage, bien connu dans le milieu, illustre ce qui est arrivé à Jean-­Christophe ­Peyroulet-­Lamaison. A 17 ans, il trouve un job d’été : fossoyeur dans un cimetière en ­Corrèze. « C’est un travail de forçat mais ça forge un homme ! » se souvient-il.

Puis, il bifurque vers la maçonnerie et, en 2014, retour au cimetière. « La ville de Limoges cherchait un maçon fossoyeur, je savais déjà que je n’avais pas la crainte de la mort donc j’ai postulé », raconte-t-il.

Une grande technicité

Au quotidien, l’inhumation et l’exhumation occupent 40 % du temps. A l’aide d’une minipelle, il creuse les fosses des nouvelles tombes, ouvre les monuments et sort les cercueils avec délicatesse, en cas de procédure administrative, de rapatriement ou de réduction de corps.

L’entretien du cimetière représente 50 % du temps de travail et 10 % sont consacrés à l’aménagement : nettoyage des allées, installation de bancs ou columbarium, entretien des sépultures des bienfaiteurs de la ville etc. Autres missions : participer aux convois funéraires, conduire les véhicules…

« Psychologiquement, c’est très difficile, on tient entre quinze et vingt ans, avoue ­I­ngrid ­Bourgeois-Muller, cheffe du service des cimetières et du centre funéraire de la ville de ­Mulhouse [3 200 agents, 108 900 hab.], dont le service a été très impacté par la crise sanitaire. C’est un métier difficile et exigeant, mal ­reconnu, qui nécessite d’être remis en lumière et soutenu. Même si c’est souvent mécanisé, il faut une technicité énorme pour creuser les fosses. Le secteur subit des difficultés de recrutement. »

Une habilitation est obligatoire

De son côté, Jean-­Christophe Peyroulet-Lamaison ­reconnaît que « psychologiquement ça peut être usant. Mais voir un mort ne [lui] fait plus rien. Le plus dur, ce sont les gens tristes. »

Pour ce métier, une habilitation funéraire est obligatoire et dispensée par l’Union du pôle funéraire public. « Pour devenir fossoyeur, il faut obtenir une habilitation, qui requiert huit heures de formation sur la législation et la réglementation funéraire, ainsi que quatre heures sur l’hygiène et de sécurité, indique ­Eric ­­Dreneau, directeur général délégué des pompes funèbres intercommunales de ­Tours métropole Val de ­Loire [22 communes, 1 656 agents, 299 900 hab.] et chargé de la formation à l’union. Ensuite, les fossoyeurs peuvent être embauchés soit par des collectivités, soit par des opérateurs funéraires publics et ­privés. »