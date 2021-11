Le Loiret veut réduire les accidents avec la data

Le projet européen Interreg NWE BE-GOOD Safer Roads vise à développer une nouvelle approche scientifique de l’intelligence artificielle pour améliorer et sécuriser les infrastructures routières.

Grâce à la combinaison des données de la gendarmerie, du syndicat départemental d’incendie et de secours (Sdis 45), d’assureurs et d’éditeurs de GPS, le département du Loiret a testé le prototype d’une plateforme web développée par Artelys.

Infrastructures routières

Une approche fondée sur les données, comme l’analyse avancée et l’intelligence artificielle, pour améliorer les infrastructures routières et rendre les conditions de déplacement quotidiennes plus sûres. « Nous avons vérifié une corrélation possible entre une accumulation d’accidents matériels avec un accident corporel sur plusieurs ...