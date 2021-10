Les nouveautés du rapport annuel sur l’état de la fonction publique

Statistiques

Les toutes dernières données et analyses sur les ressources humaines des trois versants de la fonction publique - emploi, recrutements et parcours professionnels, retraites, formation, rémunérations, conditions de travail et politique sociale - sont disponibles. Elles permettent d’alimenter le dialogue social et de nourrir le débat public.

Le gouvernement vient de rendre public son dernier rapport annuel sur l’état de la fonction publique. Les données sont basées sur les deux dernières années, sauf pour le temps de travail et la période de pandémie. A noter l’analyse territoriale de l’emploi public pour l’État, considérée comme une avancée par rapport aux autres éditions par certains syndicats. « Nous avons souhaité que, pour la première fois, un dossier thématique montre un panorama riche d’enseignements de l’organisation des ministères entre administrations centrales et services déconcentrés, de son évolution territoriale dans la dernière décennie, de la présence de nos agents sur les territoires et de leur mobilité », justifie la ministre de la Transformation et de la fonction publiques, Amélie de Montchalin, en préambule.

Si elles ont exprimé leur regret qu’il soit encore trop axé FPE, au détriment de la FPT et de l’hospitalière, des organisations syndicales le considèrent plus lisible s’agissant de plusieurs indicateurs :



« Le tableau des emplois (entrées sorties) pour mieux appréhender les flux ;

La comparaison des rémunérations femmes hommes ;

Un nouveau tableau pour le salaire moyen par filière, étendu à la FPE car déjà existant à la FPT et à la FPH ;

L’ajout des séries longues sur rémunérations et mobilités pour mieux suivre les évolutions dans le temps ;

Des données sur les apprentis qui seront fournies en fin d’année et ajoutées au rapport, à partir des chiffres produits par la direction de l’animation, de la recherche, des études et des statistiques (DARES) », observe par exemple la CFDT.

Des bilans qualitatifs mais pas seulement sur, par exemple, le contrat de projet et la rupture conventionnelle, sont prévus pour le prochain rapport.

La banque de données sociales (BDS) et le rapport social unique (RSU), « devraient permettre d’affiner encore davantage la qualité des statistiques, et pour les ministères, les employeurs territoriaux et hospitaliers, de mieux piloter les missions, former les agents et éviter les risques psycho-sociaux entre autres » avance la CFDT. « Quant aux organisations syndicales, elles peuvent regarder à cette aune, la pertinence de certaines de leurs revendications … » Le rapport annuel sur l’état de la fonction publique sera un support essentiel dans le cadre de la campagne pour les élections professionnelles de fin 2022.