Les atouts du réseau de chaleur en milieu rural

Énergie

réagir Mairie de Tramayes

Alors que les prix de l’énergie s’envolent, les communes rurales se tournent de plus en plus vers les réseaux de chaleur, plus économes. Une étude du Cerema incite les maires à franchir le pas et donne des clés pour y parvenir.

Ma Gazette Sélectionnez ce thème et créez votre newsletter personnalisée Energies renouvelables