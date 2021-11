Compostages collectif et individuel continuent de se déployer à Rennes

Rennes métropole détourne à ce jour 7 300 tonnes par an de biodéchets. Le résultat d’un travail de longue haleine. La généralisation du tri à la source des biodéchets fin 2023 exige de maintenir la pression et d’étendre le panel des solutions.

Rennes métropole croit au compostage, pour obtenir « un fertilisant naturel apprécié par les plantes du jardin » et pour « réduire les volumes de déchets des collectes ». L’agglomération comptait, début 2021, 500 aires de compostage, dont 340 à Rennes et 160 dans les autres communes, sans oublier une cinquantaine d’aires dans les associations et entreprises et une cinquantaine dans les écoles.

Faisabilité et implantation des composteurs

C’est en 2006 que la métropole installait les premiers composteurs partagés avec le soutien du programme européen Mini Waste. Aujourd’hui, les aires de compostage comptent de deux à six ...