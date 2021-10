L’Observatoire des friches franciliennes, du recensement à l’analyse des usages

Lancé début 2020 par la Région Ile-de-France, l’observatoire des friches franciliennes piloté par l’Institut Paris Région livre ses premiers résultats. Plus de 2700 friches sont actuellement recensées dont près de 800 en petite couronne. Ce travail inclut l’élaboration d’un outil d’aide à la décision pour identifier l’usage préférentiel des friches.

Il a fallu une petite année à l’Institut Paris Région pour monter la base de données des friches potentielles. Ce recensement s’est appuyé sur ses propres études, sur les retours de ses partenaires et, pour la majorité des sites répertoriés, sur une méthode itérative croisant différentes bases de données comme les fichiers fonciers du Cerema, le mode d’occupation du sol de l’Ile-de-France (MOS) et la base de données nationale des sites et sols pollués Basol.

Une base Friches créée par une méthode innovante

Après une première étape d’interprétation sur site, le nombre de friches franciliennes a pu être ...