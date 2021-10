Résorption des bidonvilles : une instruction ambitieuse, pas toujours respectée

Mal-logement

La délégation interministérielle à l’hébergement et à l’accès au logement (DIHAL) a présenté un bilan d’étape, trois ans et demi après la publication de l’instruction du 25 janvier 2018 qui affichait les ambitions d’un « changement de paradigme » dans la résorption des bidonvilles. Malgré des résultats louables, elle n’est pas toujours respectée sur le terrain.

Chiffres-clés En mai 2021, il y avait 22 189 personnes vivant en bidonville, dont 12 342 ressortissants de l’Union européenne. Entre 2019 et 2020 : 34 sites ont été résorbés sur les 439 sites recensés comptant plus de 10 occupants.

2536 personnes ont accédé à un logement

1798 ont trouvé un emploi

4556 enfants ont été scolarisés, grâce notamment au déploiement de 30 médiateurs scolaires.

L’instruction du 25 janvier 2018 sur la résorption des bidonvilles et des campements illicites se voulait révolutionnaire. Elle était co-construite avec les associations œuvrant auprès des personnes concernées et signée par 8 ministères : de l’Intérieur, de la Justice, de l’Europe et des Affaires étrangères, de la Cohésion des territoires, de l’Education nationale, des Solidarités et de la Santé, du Travail et du secrétariat d’Etat à l’égalité entre les femmes et les hommes. En 2019, le budget annuel de cette politique publique a été porté de 4 à 8 millions d’euros.

Une approche globale et multi-partenariale

Cette instruction prônait une démarche globale et partenariale portant en même temps sur l’accès aux droits (logement, soins, école, emploi), sur la protection de l’enfance, le droit ...