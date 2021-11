Piéger les micropolluants sur les parkings et les voiries

Le programme de recherche Roulépur a montré l’intérêt des ouvrages végétalisés extensifs comme les noues, les accotements filtrants et les parkings perméables pour retenir les eaux de ruissellement contaminées en micropolluants.

Financé dans le cadre d’un appel à projets lancé en 2013 par le ministère de l’Écologie, les agences de l’eau et l’ex-Onema (aujourd’hui OFB) sur les micropolluants des eaux urbaines, Roulépur a été piloté entre 2014 et 2019 par le Laboratoire eau environnement et systèmes urbains (Leesu) de l’École des ponts ParisTech, en partenariat avec le Cerema, l’université de Bordeaux et trois collectivités (ville de Paris, conseils départementaux de Seine-Saint-Denis et de Seine-et-Marne), et deux entreprises (Saint-Dizier environnement, Ecovégétal). Ce projet visait particulièrement à mieux qualifier la contamination ...