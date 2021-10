[Entretien] Haute performance

Les maisons régionales de la haute performance : « préparer au mieux l’échéance de 2024… et sa suite »

Publié le 27/10/2021

Dans le cadre de l’Organisation Territoriale de l’Etat et de l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympique de Paris 2024, l’Agence Nationale du Sport a souhaité accompagner les sportifs et leur encadrement, au plus près du terrain. C’est dans ce cadre que se sont mises en place les maisons régionales de la haute performance (MRHP). Entretien avec Franck Chevalier, responsable Régional de la Haute Performance en Provence-Alpes-Côte d’Azur.

