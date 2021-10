Qualité des normes : le CNEN veut s’inspirer de l’Allemagne

Accueil

Publié le 27/10/2021 • Par Gabriel Zignani • dans : Actu juridique, France

Alain Lambert, président du Conseil national d’évaluation des normes (CNEN) et ancien ministre du Budget, revient pour la Gazette sur les leçons qu’il faut tirer du rapport « Rationaliser et évaluer les normes : regards croisés franco-allemands », co-écrit par le Conseil national d’évaluation des normes (CNEN) et son homologue allemand le Nationaler Normenkontrollrat (NKR).

