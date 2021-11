Un logiciel aux petits oignons pour des menus respectant la loi «Egalim»

Restauration scolaire

Composer ses menus en fonction de ses contraintes, en intégrant les objectifs de la loi «Egalim», suivre la progression de différents critères, site par site, c'est ce que propose le logiciel Maïa. Il permet d'impulser une dynamique de circuits courts, de faire ses menus selon l’offre locale et les saisons. En résumé, de gagner du temps. Mais l’usage de l’ordinateur peut rebuter des cantiniers.

« L’un des leviers les plus structurants pour influer sur le système agroalimentaire et sa transition est la restauration collective. » Partant de ce constat, Louis Sibille et Arthur Dion ont participé à un projet de recherche, associant trois écoles : en sciences sociales (Science-po Paris), développement informatique (Télécom Paris) et design (Strate). En est sorti Maïa, un outil de gestion qui facilite la vie des gestionnaires de cantine et les aide à atteindre les objectifs de la loi « Egalim » (30 octobre 2018.) « Il y a entre 3 et 4 % de bio dans les cantines, moins de 10 % de produits labellisés et 120 grammes en moyenne de gaspillage par assiette , constatent les jeunes entrepreneurs. « Or beaucoup de communes parviennent à dépasser les objectifs de la loi “Egalim” sans augmenter ...

