Finances locales

Péréquation : les sénateurs toilettent le FPIC

Publié le 27/10/2021 • Par Romain Gaspar • dans : A la Une finances, Actualité Club finances, France

Fotolia Guillaume Duris

En plein examen du projet de loi de finances pour 2022 à l'Assemblée nationale, les sénateurs Charles Guené (LR) et Claude Raynal (PS) ont présenté dix propositions pour réformer le Fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC). Ils veulent démystifier le FPIC et lutter contre les tentations de parlementaires de supprimer ce dispositif de péréquation de 1 milliard d'euros entre les territoires intercommunaux.

