Le secteur social peine à embaucher

Métier

Les candidatures se font rares pour des postes d’assistants sociaux, d’éducateurs… En cause, des formations qui ont du mal à recruter, le manque de revalorisation des salaires, ou encore la concurrence entre employeurs. Les collectivités cherchent à redonner de l’attractivité à ces métiers.

« Depuis un mois et demi, on a mis une offre, en interne et en externe, pour un poste d’assistant social en polyvalence de secteur, mais on ne reçoit aucune candidature. C’est la première fois ! » s’exclame Caroline Hubert, chef du service ressources de la délégation de Nantes du Conseil départemental de Loire-Atlantique. Et le cas n’est pas isolé. En Seine-Saint-Denis, « sur 64 postes vacants d’assistantes sociales, on ne parvient à recruter que quinze personnes actuellement, alors qu’on ouvre ces postes pour des contrats à durée de déterminée de trois ans ou à des titulaires », confie Véronique Vache, responsable de l’unité ressources humaines et attractivité de la direction enfance et famille du département.

Un problème très marqué dans la protection de l’enfance

Des tensions qui se font ...

