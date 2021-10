ICM SERVICES Un savoir-faire unique au service de l’information maîtrisée

CONTENU PARTENAIRE - ICM SERVICES

La gestion de l’information pour les collectivités locales est le cœur de métier d’ICM Services. Une expertise inédite et des solutions éprouvées, que décryptent pour nous Denis Coujou, chef de projet Gestion de la Relation Citoyen.

Quelle est la finalité du logiciel libre OpenDemandes ?

Denis Coujou : Permettre aux collectivités d’enregistrer des flux d’informations, documentaires et de demandes citoyennes, quel que soit leur canal d’arrivé (courriers, mails, web, etc.). Il s’agit d’alimenter un registre unique, accessible selon les droits de chacun et via un dossier citoyen. Chaque flux donne accès à un espace collaboratif permettant le traitement et la consultation des documents associés. Notre plus-value ? Des processus de partage séquencés, très souples et spécifiques aux collectivités territoriales, qui permettent un partage multi métiers et « en conscience » de l’information.

Expliquez-nous la démarche.

D. C. : Nous nous appuyons sur les process déjà existants, ce qui permet une mise en place simple de la solution et une appropriation rapide par les acteurs. Il s’agit pour les collectivités de caler leurs circuits numériques sur leurs circuits physiques pour plus d’efficience. OpenDemandes est un logiciel « tout en un », modulable et rapide à mettre en place. Son accessibilité en mode SAAS est un atout majeur.

L’avantage pour les collectivités ?

D. C. : Une information centralisée, facilement accessible selon les droits et les besoins. Notre solution peut d’ailleurs participer à une démarche qualité de certification de la relation administrés. Notre expérience dans ces problématiques et notre modèle économique sans vente de licence, font de nous un partenaire très pertinent des collectivités territoriales, même de petite taille. En effet, nous sommes très attachés à l’accessibilité technologique et financière de nos solutions.

