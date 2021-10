EUDONET Au cœur d’une relation citoyen

CONTENU PARTENAIRE - EUDONET

27/10/2021

Encourager les organisations publiques à se consacrer pleinement à la relation citoyen. C’est dans cette optique qu’Eudonet développe des solutions CRM inédites, visant à améliorer la satisfaction des usagers. Rencontre avec Christophe Guilbert, directeur de marché Secteur Public.

Dans quel intérêt les acteurs publics recourent-ils à votre offre ?

Christophe Guilbert : Eudonet CRM leur permet de développer une relation unique et qualitative avec l’ensemble de l’écosystème auquel ils appartiennent : politiques, administrés, agents ou fournisseurs. Recourir à un CRM a du sens car il s’agit de constituer une base de données qui va être source de capitalisation incroyable. Bien identifier son interlocuteur et ses besoins est primordial. Des utilisateurs de référence comme la Mairie de Paris, la Métropole de Lyon ou encore le Département du Loir et Cher, l’ont bien compris.

Quid de la solution dédiée ?

C. G. : Elle repose sur une base unique, centralisée et sécurisée qui offre une vision à 360° de tous les contacts et interactions enregistrés, avec une instruction des données plus rapide et qualitative, et un Extranet doté de téléservices. En concentrant l’information, on fait la démarche de reconnaître l’interlocuteur, l’identifier, comme lui accorder de l’importance. Notre CRM est ergonomique, pertinent, et s’accorde pleinement avec les recommandations de la charte Marianne dédié au secteur public. Finalement les élus sont gagnants, ils ont une vision affinée de leurs interlocuteurs. Et, soigner des partenaires incontournables comme les associations ou les commerces, est impératif !

Quels usages au quotidien ?

C. G. : Plusieurs compétences et usages sont recensés au sein d’un même CRM. D’abord, dans une optique de gestion du « protocole » – vœux, repas des anciens, etc. – où il est vital d’assurer le lien avec tous les contacts d’une commune par exemple. Ensuite, dans l’objectif de soutenir le développement économique et l’attractivité d’un territoire donné. Aider une entreprise locale qui serait en quête d’un nouvel entrepôt, ou bien inciter d’autres structures à venir s’installer sur son périmètre. Autre finalité, le soutien aux associations : les recenser et les aider, directement (demandes de subventions) ou indirectement (recours aux services municipaux). Par ailleurs, Eudonet permet de digitaliser la relation avec son écosystème en proposant des téléservices via l’Extranet, comme déposer une demande de renouvellement de CNI (Carte Nationale d’Identité). Enfin, au travers de paramétrages spécifiques, répondre à des besoins pertinents comme la gestion de l’occupation du domaine public ou encore le déploiement d’un plan canicule.

En quoi votre offre est différenciante ?

C. G. : Trois avantages la caractérisent. Eudonet est à la fois éditeur et intégrateur : nous développons, commercialisons, paramétrons et assurons le support. La chaîne est intégralement maîtrisée. Nous sommes hébergés sur le cloud Souverain et garantissons une totale sécurité des données. Enfin, nous intégrons une console d’administration performante en ce qui concerne la RGPD. Nos outils sont particulièrement avancés et fiables.

Quelle est la tendance actuelle ?

C. G. : La demande de mise en place de téléservices est exponentielle depuis plusieurs années, et s’est accentuée avec la pandémie. La dématérialisation est complémentaire des relations humaines et physiques, elle ne vise pas à les remplacer. Le guichet d’une mairie conserve toute sa pertinence, surtout dans les zones blanches !

