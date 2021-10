CITOPIA Des solutions qui alignent communication et gestion de la collectivité

CONTENU PARTENAIRE - CITOPIA

Les projets en liaison avec la relation usager sont souvent décorrélés des activités de gestion de la collectivité. Les solutions numériques de Citopia simplifient le quotidien des agents tout en restant centrées sur l’usager.

Nous avons compris que la modularité est essentielle à la fois pour réduire les coûts et pour faciliter l’avancement des projets. C’est pourquoi chacun de nos modules répond à un besoin particulier tout en s’interfaçant avec les autres de façon à former un système de GRC complet. La collectivité peut ainsi se lancer rapidement en fonction de ses priorités afin d’atteindre ses objectifs sans entrer dans des projets de grande envergure amenés à s’éterniser. Nos solutions s’utilisent en mobilité, intègrent plusieurs circuits de validation et permettent de traiter différents aspects d’un même dossier simultanément. Le but est d’optimiser les procédés en place et de renforcer la collaboration interservices, en évitant de mobiliser les équipes en formations chronophages.

Une seule porte d’entrée pour simplifier la vie des citoyens

Les collectivités souhaitent fournir un service public de qualité au plus près des attentes citoyennes. Mais le plus souvent, le citoyen ne trouve pas le bon point d’entrée ou le bon interlocuteur pour effectuer sa démarche, sans compter l’aspect répétitif de certaines demandes à effectuer plusieurs fois auprès de différents services…

Nous avons tenu compte de cette problématique en rendant accessible l’ensemble des démarches sur l’application mobile et/ou le site internet de la commune de résidence de l’usager. Quel que soit le service destinataire, la demande arrive toujours au bon endroit et le citoyen n’utilise qu’un seul canal pour l’ensemble de ses démarches. Il peut par exemple effectuer un signalement directement depuis l’application mobile de sa ville, si le service technique de la communauté de communes doit intervenir, la demande est envoyée directement au bon interlocuteur. L’expérience utilisateur est fluide, tout est transparent pour le citoyen qui sera informé automatiquement à chaque étape du traitement.

Concilier usages internes et externes avec une solution évolutive

À l’image de Neuilly sur Seine qui met à disposition de ses agents une version spécifique de son application mobile citoyenne : Neuilly Voix Publique. Cette version leur permet de recevoir et traiter les signalements en temps réel lorsqu’ils sont en mobilité grâce à leurs smartphones. D’autres, comme Lognes ou encore Orsay, souhaitent également donner à leurs agents l’accès à certains services internes via l’app mobile : intranet, réservation de véhicules, de salles ou de matériel par exemple. Tenir compte de tous les enjeux de la collectivité dans nos solutions, c’est ce qui anime toute l’équipe de Citopia et nous pousse à innover au quotidien.

Filiale du Groupe JVS, Citopia réunit 15 collaborateurs autour d’un projet commun :

proposer des services numériques simples, accessibles et fortement orientés sur l’expérience utilisateur. Être adossés à un groupe solide qui cumule plus de 30 ans d’expérience dans le numérique au service des collectivités nous permet de nous focaliser sur le développement et l’évolution de neuf produits interopérables : gestion et traitement des demandes, portail citoyen, espace famille, applications mobiles, prise de rdv en ligne, sites web, signalements, alertes sms et paiement en ligne. Après seulement 3 ans d’existence, ce sont plus de 850 collectivités qui nous font confiance pour leur GRC.

