LANTEAS Solutions CRM pour les acteurs publics

Publié le 27/10/2021 • Par Auteur partenaire • dans : Contenu partenaire

Lanteas propose ses solutions CRM Usagers, OpenSub, Open Enfance, Open Lycées et collèges, bâties sur un socle CRM open source (Suite CRM) et conçues nativement pour la dématérialisation et la relation usagers. CRM usagers : une solution de G.R.U. basée sur une approche par services enrichissant l’offre communautaire Capdemat Evolution