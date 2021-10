LIBRICIEL La gestion ouverte et interopérable des flux citoyens avec et autour du web-gfc

CONTENU PARTENAIRE - LIBRICIEL

Publié le 27/10/2021 • Par Auteur partenaire • dans : Contenu partenaire

Les collectivités peuvent désormais s’appuyer sur de nouvelles solutions de gestion interopérables et déposées sous licences libres pour le traitement dématérialisé de leurs courriers et des demandes citoyennes de toutes origines.

Quel est l’objet de web-GFC ?

web-GFC permet le traitement de flux citoyens de toutes natures : les typologies de flux intègrent des métadonnées et des circuits de traitement spécifiques, auxquels les rôles des acteurs sont associés.

Les réponses aux flux entrants, construites à la volée ou sur la base de modèles prédéfinis, permettent de choix du canal de réponse (média de réponse, coordonnées téléphoniques, adresse mail…). Chaque type de média est ainsi adressé en sortie indépendamment de son format en entrée.

Pourquoi Libriciel a-t-il repositionné son premier logiciel de gestion de courrier en une offre plus globale et plus interopérable en y couplant Démarches-Simplifiées et DirectMairie ?

L’avènement de la SVE repositionne la gestion des correspondances écrites et les demandes électroniques entrantes au même niveau des préoccupations des élus et des cadres des collectivités. l’efficience de toute collectivité ou administration se mesure sur ces bases.

Libriciel SCOP a choisi de coupler web-GFC avec d’autres logiciels et portails en place mais également avec des applications libres développées par l’État et supportées par l’association ADULLACT. C’est dans ce cadre que nous avons mis au point deux interfaces que nous maintiendrons avec Démarches-Simplifiées et DirectMairie. Grâce à ces deux applications en interactions avec web-GFC, les collectivités utilisatrices seront en capacité d’assurer le traitement dématérialisé particulièrement simple et efficace de demandes entrantes de différentes natures et formats (mails, demandes, sms, photographies géolocalisées) exprimées au moyen de dispositifs matériels pluriels et largement exploités par les citoyens (portails, smartphones).

LIBRICIEL SCOP

836, rue du Mas de Verchant – 34000 Montpellier

Tél. +33 (0)4 67 65 96 44

solution@libriciel.coop

www.libriciel.fr