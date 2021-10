e-Citiz Gestion de la relation client citoyen

CONTENU PARTENAIRE - e-Citiz

Dans une société où les usages évoluent rapidement, le numérique modifie en profondeur notre Quotidien. Les collectivités ont donc besoin de se transformer en faisant du numérique un axe de modernisation, notamment dans leur gestion de la relation citoyen.

Offrez un monde plus simple à vos usagers

La solution GRC e-Citiz de Docaposte est un portail web qui permet aux usagers d’une collectivité d’accéder à ses services en ligne 24/7. La collectivité dispose d’un portail qui centralise les demandes et lui permet de les traiter dans les délais légaux.

Quelles sont les caractéristiques de la GRC e-Citiz ?

Omnicanale, c’est-à-dire accessible via web, mobile, courrier, courriel ou téléphone, la plateforme e- Citiz est interconnectable avec les systèmes d’information de la collectivité et ses logiciels métier. Elle offre également un générateur de formulaires et de workflows pour favoriser l’autonomie des agents.

Hébergée en France, la solution propose en option un assistant conversationnel basé sur de l’Intelligence Artificielle pour accompagner les usagers dans leurs démarches.

La GRC e-Citiz permet-elle de répondre à toutes les demandes des usagers ?

Outre la plateforme de base, la GRC e-Citiz dispose d’un panel de modules complémentaires pour une prise en charge globale des attentes des usagers :

Prise de rendez-vous

Application mobile

Facturation

Paiement en ligne

Base de connaissances

…

Comment la GRC e-Citiz s’articule-t- elle avec les autres solutions de Docaposte ?

La plateforme e-Citiz permet de s’interconnecter avec les solutions développées et opérées par Docaposte, référent de la confiance numérique et filiale du Groupe La Poste. Ainsi, les agents et les élus peuvent accéder aux solutions électroniques de signature, d’archivage à vocation probatoire ou encore de lettre recommandée. Les citoyens, quant à eux, peuvent bénéficier de L’Identité Numérique La Poste ou du coffre-fort électronique Digiposte.

