Facilitateur de tiers lieux, un fort « savoir être »

Les tiers lieux se développent comme des petits pains. Pour les porteurs de projet, privés comme publics, des formations-actions prennent forme, par des pairs. L’enjeu est de compléter ses compétences notamment en management. La culture de la collaboration n’est pas innée.

Patrick Levy-Waitz, président de l’association France tiers lieux, a remis en août dernier au Premier ministre son rapport sur les tiers lieux. Il en a recensé 2 500, ouverts ou en projet, contre 1 800 en 2018. Espaces de coworking, Fablabs, friches culturelles, etc., devraient même dépasser les 3 500 en 2022. Le gouvernement a décidé de soutenir ce développement spontané et y consacre 130 millions d’euros dans le plan France relance. Pour assurer la bonne mise en route et la pérennité de ces initiatives, un nouveau métier est en train de prendre forme : celui d’animateur de tiers lieu, gérant, encore nommé ...