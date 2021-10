[Conférence Innova'ter 2021 - Replay]

Comment massifier la rénovation énergétique des bâtiments publics

Publié le 27/10/2021

La Gazette

En matière de rénovation thermique, les collectivités sont tenues de montrer l’exemple en lançant des travaux sur leurs propres bâtiments. Mais ce chantier est loin d’être facile, au regard des moyens financiers que cela demande et de la complexité du montage de ces dossiers. Michel Maya, maire de Tramayes et vice-président d'Amorce et Laurent Guézennec, manageur en énergie à la ville de Paris ont partagé leur expertise lors d'Innova'ter 2021. Accédez au replay.

