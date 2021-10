YPOK Dématérialisation des services pour plus d’efficience

La société YPOK est spécialisée depuis 2010 dans le développement des portails citoyens pour dématérialiser les démarches administratives grâce à ses solutions Open Source (sécurisées et respectueuses du RGPD).

L’objectif de simplification et de modernisation de l’accès aux services administratifs des collectivités S’est renforcé ces dernières années en proposant des téléservices de plus en plus « intelligents », intégrants des fonctionnalités modulables telles que :

la prise de rendez-vous,

la billetterie en ligne,

le paiement en ligne,

la réservation de n’importe quelle ressource (Vélo, Matériel, Salle…),

la saisine par voie électronique,

la régie intégrée.

« Ces modules permettent l’accélération, l’automatisation et l’optimisation des services rendus aux usagers », explique Rose RIZZA, PDG de la société YPOK.

CÔTÉ AGENT – FLUIDIFIER ET PILOTER L’INSTRUCTION

Outre la dématérialisation des démarches en ligne, c’est du côté des processus de validation et des prises de décision que nos solutions prennent toutes leurs dimensions. N’importe quel chemin d’instruction complexe ou l’industrialisation de tâches de saisie à faible valeur ajoutée, au sein des organisations, est paramétrable dans YGRC (solution GRU de YPOK). Depuis ces deux dernières années, nous sommes sollicités par de très grandes villes pour déployer notre GRU au sein de leur organisation, afin de moderniser la gestion de certains de leurs services, exemple : l’occupation du domaine public.

En sollicitant la collectivité par une démarche en ligne, l’usager, particulier ou professionnel va contribuer au flux de dématérialisation de sa demande.

L’instruction de sa démarche, côté agent, répondra, grâce à un workflow intégré au traitement automatisé, jusqu’à l’émission du service à fournir.

Le pilotage stratégique des informations, permettra l’industrialisation des process et par conséquent une diminution des coûts de délivrance du service.

« PENSER GLOBALEMENT, AGIR LOCALEMENT » – YPOK, PARTENAIRE DES DSI EN QUÊTE D’AGILITÉ

La crise sanitaire engendrée par la Covid-19 a surpris bon nombre d’institutions, dont les collectivités. Elles ont dû s’organiser à la hâte pour gérer un grand nombre de nouvelles missions. YPOK, grâce à la souplesse et à la facilité de paramétrage de ses solutions, a permis l’accompagnement efficace de ses clients pour :

La prise de rendez-vous pour le retrait de masques.

Tracer le dépôt de masques en boîte en aux lettres pour les personnes vulnérables.

Renforcer la communication multi-canal.

Rouvrir leurs espaces aquatiques (jauge, billetterie, QR Code), proposer des rendez- vous en ligne en mairie…

La dématérialisation, souvent décriée comme phénomène entraînant la rupture de lien social, a pu démontrer cette fois-ci, qu’elle pouvait être une incroyable ressource pour contribuer à la continuité de service rendu à la population. Pour les DSI partenaires, la mise en œuvre de nouveaux téléservices et de leurs processus de traitement, accessibles aussi en distanciel, ont fait d’YGRC, un outil « levier » dans cette période de crise et un dispositif d’avenir à privilégier dans leur proximité citoyenne.

