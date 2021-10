Etude Futurs énergétiques 2050 de RTE : « La campagne présidentielle est le meilleur lieu pour en débattre »

Les premières rencontres nationales des Petites de villes de demain se sont tenues le 25 octobre à Paris. Un moment de bilan et d’échanges pour ce dispositif qui concerne plus de 1600 communes. ...

Petit territoire d’Outre-mer, l’île a fait le choix de la valorisation énergétique. Un deuxième four est en cours d’installation pour faire face à l’augmentation de la production de déchets, et aux besoins énergétiques de l’unité de dessalement. ...

Plusieurs catastrophes naturelles survenues ces derniers mois sont une conséquence directe du changement climatique. Face à des événements de plus en plus fréquents et sévères, l’urgence est de prioriser les opérations de secours et d’identifier les ...