BOUGE MA VILLE Comment (re)créer du lien entre le citoyen et la collectivité ?

Publié le 27/10/2021

Les municipalités aimeraient que les citoyens s’impliquent davantage dans la vie de la commune pour co-construire la ville de demain. Et bien que beaucoup de citoyens souhaitent s’informer et communiquer, ils ne savent pas toujours par où commencer.

Faciliter la relation entre administration et administrés, fluidifier les échanges entre citoyens et mairie : ce sont les objectifs auxquels entend répondre Bouge Ma Ville, avec son application mobile, simple et facile d’utilisation.

Application mobile citoyenne

C’est pour permettre aux municipalités et aux collectivités locales de mieux identifier les doléances des citoyens que Bouge

Ma Ville a été créée. En faisant participer activement les habitants, la mairie peut mieux identifier les besoins et prioriser

les interventions afin de les résoudre plus efficacement.

Cette application offre aux citoyens la possibilité de signaler les incidents ou les problèmes qu’ils rencontrent au quotidien.

Elle permet aussi de suggérer des améliorations, de poser des questions. Les collectivités peuvent désormais réagir en temps réel et prévenir le citoyen que sa demande a été prise en compte.

Un portail citoyen complet

Au-delà de la fonctionnalité de signalement, le portail comprend :

– l’actualité, l’agenda des événements, l’accès au portail famille et autres démarches administratives

– un annuaire des élus, des adjoints, des services municipaux

– des sondages, des notifications – une carte interactive des lieux de vie et d’éducation, espaces de santé, culture, transports

– une place de marché des commerçants (click & collect, paiement en ligne)

– du covoiturage solidaire

Bouge Ma Ville est une application à la fois peu coûteuse, souple et adaptable pour répondre aux besoins des citoyens et des mairies.

