Philippe Laurent : « L’AMF n’est pas la chasse gardée des partis »

[Congrès des maires 2021] Décentralisation

Publié le 27/10/2021 • Par Jean-Baptiste Forray • dans : A la une, France

Figure du monde des collectivités, Philippe Laurent (UDI) est candidat à la tête de l’Asso­ciation des maires de France. Face à David Lisnard, soutenu par LR et le PS, il se veut un élu local constructif, détaché des contingences partisanes.

Il en rêve depuis tout petit, ou presque. Candidat à la tête de l’Asso­ciation des maires de France ( AMF ) contre le premier magistrat LR de Cannes, David Lisnard, Philippe Laurent (UDI) est un pur produit des collectivités. Cela fait 44 ans qu’il siège au conseil municipal de Sceaux (Hauts-de-Seine), ville qu’il dirige depuis 2001. Rien, pourtant, ne prédestinait cet ingénieur centralien, fils d’un ouvrier de la sidé­rurgie du Nord, à se jeter dans le bain de l’action locale. Si ce n’est un goût inextinguible pour la chose publique et une soif de percer les mystères des finances locales… D’abord chargé de mission au Mouvement national des élus locaux, club d’édiles arrimé à droite, puis patron d’un cabinet de consultants auprès des collectivités, il a étendu sa toile à l’urbanisme, la culture, la fonction publique territoriale…

Philippe Laurent détient, à coup sûr, le record du nombre d’apparitions dans les colonnes « La Gazette ». Face à un adversaire qui ne fermait pas la porte, il y a encore peu, à une candidature présidentielle sous les couleurs des Républicains, il s’affiche volontiers en élu local détaché des contingences partisanes. Le centriste n’en demeure pas moins soutenu dans cette élection par la fine fleur de la Macronie. Une alliance lourde de menace pour l’indé­pendance de l’Association des maires de France, jugent le PS et LR.

Face à ces attaques, Philippe Laurent rappelle son opposition aux réformes phares de la mandature, de la fin de la taxe d’habitation au plafonnement de la hausse des dépenses locales de fonctionnement. Est-ce que cela suffira pour emporter la mise ? Difficile à dire, tant de l’aveu de David Lisnard, comme de Philippe Laurent, l’issue de cette élection s’annonce incertaine.

Pourquoi êtes-vous candidat à la présidence de l’Association des maires de France ?

Je connais très bien cette maison. J’ai été de toutes ses batailles. Je suis entré au bureau de l’ AMF voici vingt ans. J’ai été ensuite l’un des vice-présidents, puis le secrétaire général de l’association. Ces dernières années, je me suis rendu à une centaine d’assemblées générales d’associations départementales de maires. Quand François Baroin a annoncé, le 25 août, son départ de la présidence, j’ai découvert que tout était ficelé, avec une succession au profit de David Lisnard et la constitution d’un bureau dans lequel les maires centristes et non-alignés étaient représentés de manière homéopathique, alors même qu’ils sont majoritaires parmi les 34 000 adhérents. Quand David Lisnard dit qu’il a recherché jusqu’au bout un accord avec moi, c’est totalement faux. D’où ma candidature, à laquelle j’avais déjà songé en 2014.

La campagne se déroule-t-elle dans de bonnes conditions ?

Je dois mettre la pression sur l’appareil de l’ AMF pour que, au bout d’un mois, les listes et les professions de foi soient enfin adressées à l’ensemble des maires de France. François Baroin, dans sa lettre de fin de mandat envoyée aux adhérents, ne mentionne la présence que d’un seul candidat. Comme s’il n’y avait pas d’élection… Je suis surpris qu’un président sortant de l’ AMF , de la stature de François Baroin se prête à ce genre de choses.

Il y a, en face de moi, un système de verrouillage que maîtrisent parfaitement à la fois le premier vice-président délégué, André Laignel, et LR. Moi, j’appar­tiens à des mouvements politiques modérés et centristes qui n’ont pas cette culture de l’omerta. Je suis là pour représenter l’ensemble des maires de France, pas pour aller chercher des élus PS et LR. Je ne fais pas partie de la pensée unique des partis.

Vous avez néanmoins noué une alliance avec les maires macronistes qui figurent en tête de vos listes pour le bureau et le comité permanent…

Il n’y a pas d’alliance. Il y a simplement des maires qui ne sont pas représentés à leur juste mesure dans les listes élaborées par LR et le PS, partis qui, à eux deux, culminent à 20 % des intentions de vote à la prochaine présidentielle… Ces maires-là ont choisi de me soutenir. Ensemble, nous avons constitué des listes pour le bureau et le comité permanent. Mais je suis avant tout candidat à la troisième élection : à la présidence de l’ AMF . C’est mon ­combat ultime. Ma seule ambition. J’ai 67 ans. Il n’y aura pas de coup d’après. Et je le dis très clairement : je ne soutiendrai personne à la présidentielle de 2022.

Ce n’est pas moi qui incite les ministres à aller devant les assemblées départementales de maires. On ne me rangera pas dans la case LR, la case PS ou la case Macron. Je suis la meilleure garantie du pluralisme, mais aussi de l’efficacité de l’association. Avec moi, l’ AMF retissera des liens avec les autres associations du bloc local.

En quoi ces relations sont-elles abîmées ?

On a travaillé avec les départements et les régions au sein de Territoires Unis, ce qui est une bonne chose, mais on a négligé les autres associations du bloc local. Des rencontres régulières avaient lieu sous le mandat du président Jacques Pélissard entre 2004 et 2014. Mais, elles ont été abandonnées à partir de 2017, en dehors de mes domaines, la fonction publique territoriale et les finances locales. Moi, je fais le job. J’ai encore présidé, le 20 octobre, une séance du Conseil supérieur de la fonction territoriale pendant neuf heures. Je n’ai pas été élu par hasard à l’unanimité à la tête de cette instance. Je connais et j’aime ces sujets. Je suis un fédérateur auprès de la Fédération nationale des collectivités pour la culture que j’ai présidée.

Je vis très mal la dénonciation par l’Association des maires de France de la convention qui la liait avec l’Association française du conseil et des communes et régions d’Europe que je dirige. Ce n’est pas parce que l’ AMF a déjà une commission « Europe » qu’elle doit se refermer sur elle-même. Elle doit avoir beaucoup plus de liens avec le Medef et les syndicats. L’ AMF n’est pas assez force de proposition. Elle doit nouer un contact permanent avec les députés. Elle doit être au cœur de la société et du pays, comme l’est le maire dans sa commune.

Le fait que vous soyez à la tête d’une commune chic de la banlieue parisienne n’est-il pas un handicap pour représenter l’ensemble des maires de France ? Votre commune a, par exemple, un taux de pauvreté très inférieur à celui de votre adversaire, David Lisnard…

On peut aussi parler du taux de logement social qui est de 25 % chez moi et de 17 % à Cannes… Mais je ne me présente pas en tant que maire de Sceaux, mais en tant que membre de la communauté des maires. J’ai touché du doigt pendant vingt ans les difficultés des communes et intercommunalités rurales quand j’étais à la tête d’un cabinet de consultants en finances locales. Je suis, par ailleurs, toujours vice-président de l’Association des petites villes de France.

Quel bilan tirez-vous de la gestion de la crise sanitaire avec l’Etat ?

J’ajoute que j’ai été le premier maire à imposer le port du masque dans l’espace public. Pour cela, j’ai été poursuivi devant le Conseil d’Etat par une improbable alliance entre le ministère de ­l’Intérieur et la Ligue des droits de l’homme. J’ai fait partie, avec ­David Lisnard­, des maires qui ont été pro­actifs. Même si je n’utilise pas exactement les mêmes mots que mon concurrent, je partage sa critique de la bureaucratie. L’administration centrale considère toujours qu’elle a le monopole de l’intérêt général. Mais les maires ne sont pas ses sous-traitants. Ils ne se contentent pas de construire des gymnases ou d’entretenir les écoles. Ils sont les mieux placés pour mener à bien les transitions ­écologiques et numériques.