La revitalisation des petites villes de demain a commencé

Aménagement du territoire

Publié le 26/10/2021 • Par Sophie Le Renard • dans : France, Toute l'actu technique

Les premières rencontres nationales des Petites de villes de demain se sont tenues le 25 octobre à Paris. Un moment de bilan et d’échanges pour ce dispositif qui concerne plus de 1600 communes.

« Que de chemin parcouru depuis le lancement de Petites villes de demain à Barentin en octobre 2020 ! 1624 communes ont intégré le programme et 87% des conventions ont été signées. Partout en France des actions sont lancées pour engager à la redynamisation des petites villes, avec le recrutement d’un chef de projet, le lancement d’études en matière de commerce, d’habitat, ou de mobilités, la création de « clubs PVD » qui réunit élus et techniciens» s’est réjoui Jacqueline Gourault, Ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales, lors des premières rencontres nationales Petites Villes de demain (PVD). Elles se sont tenues, le 25 octobre 2021, au Conservatoire national des arts et métiers, à Paris.