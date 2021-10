Le budget de la Sécu adopté en première lecture à l’Assemblée

Projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2022

Publié le 26/10/2021 • Par Isabelle Raynaud • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social, Actu juridique, France

Le parcours du PLFSS 2022 va se poursuivre dans les prochaines semaines au Sénat, avant un adoption définitive au plus tard le 30 novembre.

L’Assemblée nationale a adopté, le 26 octobre, le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2022 par 344 voix contre 202, en première lecture. Le texte a été largement complété dans l’hémicycle par le gouvernement et les députés, notamment sur la réforme de l’autonomie.

Globalement, le budget de la Sécu restera déficitaire, en 2022, de 22,6 milliards d’euros, avec un « trou » évalué à 13,3 milliards d’euros en 2025.

Protection sociale complémentaire des agents

L’article 12 sur la protection sociale complémentaire des agents a été adopté sans modification majeure : pour encourager le déploiement de la complémentaire, le PLFSS procède à un alignement du régime fiscal et social de la participation financière de l’employeur public sur celui existant en faveur du financement patronal du secteur privé.

Surcotisation des sapeurs-pompiers

Refusée par les députés en 2020, la suppression de la « surcotisation » sur la part salariale des cotisations payées par les sapeurs-pompiers professionnels est actée pour le 1er janvier 2022 par l’article 12 bis. Selon les calculs du gouvernement, les pompiers devraient ainsi toucher 55 euros de plus chaque mois.

Réforme de l’autonomie

Vrai tournant de ce projet de loi de financement, le volet “autonomie” a été fortement renforcé, passant de 3 à 13 articles.

Comme prévu, Brigitte Bourguignon, la ministre déléguée en charge de l’Autonomie, a déposé un amendement pour ajouter à l’article 30 un volet « dotation qualité » au tarif plancher des heures d’aide à domicile dans le cadre de l’ APA et de la PCH . Elle sera octroyée en contrepartie de l’engagement du service, dans le cadre d’un CPOM , à mettre en œuvre des actions améliorant le service rendu à l’usager. Parmi ces actions :

accompagner des personnes dont le profil de prise en charge présente des spécificités ;

intervenir sur une amplitude horaire incluant les soirs, les week – ends et les jours fériés ;

contribuer à la couverture des besoins de l ’ ensemble du territoire ;

apporter une aide aux aidants des personnes accompagnées ;

améliorer la qualité de vie au travail des intervenants ;

lutter contre l ’ isolement des personnes accompagnées.

Cette dotation sera remboursée aux départements par la CNSA . Les modalités de versement seront définies par des textes réglementaires.

Pour renforcer l’attractivité des métiers de l’aide à domicile, et alors que le gouvernement espère que le tarif plancher permettra des augmentations de salaires, une carte professionnelle à l’attention des intervenants de l’aide à domicile sera expérimentée pendant 3 ans (article 30 bis).

La création du document se fera en co-construction, notamment avec les collectivités locales, au travers de l’ APVF , l’ ADF et l’ Unccas .

Concernant les expérimentations sur les Ehpad (article 31), pour les transformer en établissements ouverts sur l’extérieur et plateforme pour les services d’aide à domicile, les députés ont ajouté une contrainte pour s’assurer d’un développement dans tous les territoires : il faudra au moins un Ehpad ouvert dans chaque département dès 2022. Le dispositif sera financé par la CNSA et devra toujours comporter un volet télémédecine.

Par ailleurs, une nouvelle expérimentation est proposée pour créer une plateforme d’appui aux établissements et services médico-sociaux pour personnes âgées et aux professionnels de santé libéraux, chargée d’œuvrer à l’organisation d’un parcours de santé de qualité des personnes âgées (article 31 bis). Le test se fera dans trois ARS, et devra concerner tous les départements des régions.

Concernant les personnes en situation de handicap, l’article 32 bis prévoit la création d’une mission au sein de la CNSA pour accompagner les conseils départementaux et les MDPH sur la PCH. La mission devra « concrétiser la volonté d’un renforcement de l’équité dans les territoires ».

Pour aider les personnes âgées et les personnes handicapées, le recours aux aides techniques à domicile va être renforcé (article 32 quinquies), selon les recommandations du rapport Denormandie-Chevalier. De nouveau outils pourraient être financés par l’Assurance-Maladie, mais des travaux devront donc avoir lieu pour mieux articuler cette nouvelle aide avec l’APA et la PCH, versées par les départements.

Pour soutenir les proches aidants des personnes dépendantes, deux articles ont été votés. Le premier augmente l’indemnisation du congé proche aidant pour qu’il soit au niveau du Smic, afin de le rendre plus attractif (article 32 sexies). Et, à la demande des fédérations de l’aide à domicile, l’expérimentation du relayage, qui permet de prendre le relai des aidants pour leur laisser du répit, est prolongée de 2 ans (article 32 septies). La CNSA pourra financer cette prolongation de cinq millions d’euros maximum.

Lutte contre les déserts médicaux

Le gouvernement a fait adopter un amendement créant un article 5 bis, pour financer des dispositifs mis en place, dès 2021 par les ARS. Dans le cadre de « l’aller vers » les populations précaires, des équipes mobiles pluridisciplinaires ont été mises en place, dans le cadre de la mesure 27 du Ségur de la santé « Lutter contre les inégalités sociales et territoriales de santé ».

Pour les années 2021 (à partir du 1er septembre) et 2022, les financements prévus sont de 22M€ pour les équipes mobiles santé précarité (EMSP) et 7,8M€ pour les équipes spécialisées de soins infirmiers précarité (ESSIP, ex Ssiad précarité).

Dans le but de renforcer également la présence médicale sur les territoires, le PLFSS 22 prévoit le renforcement de la télémédecine. L’article 24 prévoit que la prise en charge de la télésurveillance passe de l’état expérimental actuel à une généralisation.

La télésurveillance permet à un médecin, au-delà de la téléconsultation, de suivre les données de santé de son patient à distance et de changer, si besoin, la prise en charge.