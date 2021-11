Loi Climat et résilience : les autres dispositions hors urbanisme

Législation-réglementation

La loi Climat et résilience s’articule autour de cinq thématiques : consommer, produire et travailler, se déplacer, se loger et se nourrir. D’où un certain nombre de dispositions concernant les collectivités en matière d’énergie, de qualité de l’air, etc.

