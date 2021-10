Accueil

Le télétravail, un défi de taille pour la territoriale

[Conférence Innova'ter 2021 - Replay]

Comment maintenir la motivation et cohésion des équipes à distance ?

Publié le 26/10/2021 • Par Claire Boulland • dans : France, Toute l'actu RH

Comment maintenir la motivation et cohésion des équipes à distance ? Cette question s’est posée durant les différentes périodes de confinement. Et cela va continuer puisque depuis le 1er septembre, les collectivités travaillent sur leurs propres accords télétravail. Mais comment encadrer ces nouvelles pratiques ? Comment maintenir le lien et la motivation. Claudio Vandi, directeur des contenus à Numa et Christine Echelard, DGA ressources et performance vie et évolution de la collectivité à la région Normandie ont donné des clés lors d'Innova'ter 2021. Accédez au replay de cette table ronde.

