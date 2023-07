Les animateurs territoriaux en 10 questions

Cadre d'emplois de l'animation

Publié le 04/07/2023 • Mis à jour le 04/07/2023 • Par Sophie Soykurt • dans : Statut, Actu Expert, Fiches de droit pratique, Toute l'actu RH

Le cadre d'emplois des animateurs territoriaux, de la catégorie B, est accessible sur concours et par la promotion interne. Il prévoit un concours interne spécial réservé aux agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (Atsem). Topo sur le statut des agents exerçant les métiers d'animateurs.

01 – Comment le cadre d’emplois des animateurs territoriaux est-il structuré ?

Les animateurs territoriaux constituent un cadre d’emplois de catégorie B, de la filière « Animation », qui comprend trois grades. A la suite de la réforme de la catégorie B, la dénomination de ces grades a évolué pour s’aligner sur celles des grades d’autres filières. Ainsi, les trois grades composant ce cadre d’emplois sont :

animateur,

animateur principal de 2e classe

et animateur principal de 1re classe.

02 – Quelles sont les missions des animateurs territoriaux ?

Les animateurs territoriaux sont chargés de coordonner et de mettre en œuvre des activités d’animation, et d’encadrer des adjoints d’animation. Ces professionnels interviennent dans le secteur périscolaire et dans les domaines

de l’animation des quartiers,

de la médiation sociale,

du développement rural,

de la politique du développement social urbain,

ainsi que de la cohésion sociale.

De même, ils peuvent participer à la mise en place de mesures d’insertion et intervenir au sein de structures d’accueil ou d’hébergement, ainsi que dans l’organisation d’activités de loisirs.

Les missions des animateurs territoriaux lorsqu’ils interviennent dans le domaine de la médiation sociale sont également définies : ils peuvent conduire ou coordonner les actions de ­prévention des conflits ou de rétablissement du dialogue entre les personnes et les institutions dans les espaces publics ou ouverts au public.

Dans les 2e et 3e grades, les animateurs ont davantage vocation à occuper des emplois correspondant à un niveau particulier d’expertise (encadrement d’équipe, coordination des projets d’activités socioéducatives, culturelles et de loisirs…). Ils peuvent également être adjoints au responsable de service.

03 – Comment accéder au cadre d’emplois des animateurs territoriaux ?

Les animateurs territoriaux sont recrutés, après inscription sur une liste d’aptitude établie à l’issue

soit d’un concours externe, interne ou de 3e voie,

soit au titre de la promotion interne.

Un concours interne spécial peut également être ouvert pour permettre l’accès des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (Atsem) au cadre ­d’emplois des animateurs territoriaux.

Enfin, les concours et examens professionnels sont organisés par les centres de gestion.

04 – A quel grade intervient l’accès au cadre d’emplois des animateurs territoriaux ?

Le recrutement des animateurs territoriaux par la voie du concours (externe, interne et troisième concours) permet l’accès au 1er et au 2e grade du cadre d’emplois. En revanche, le concours interne spécial, réservé aux Atsem, permet un accès dans le premier grade.

Par ailleurs, l’accès au cadre d’emplois par le biais de la promotion interne peut également intervenir dans les deux ­premiers grades (lire la question n°7).

05 – Quelles sont les conditions d’accès au concours ?

Outre les conditions générales d’accès à la fonction publique territoriale, les candidats qui souhaitent se présenter aux différents concours d’accès au cadre d’emplois d’animateur doivent satisfaire plusieurs conditions (diplômes, ancienneté). Ainsi, les candidats au concours externe pour l’accès au 1er grade (animateur) doivent être titulaires de l’un des diplômes homologués au niveau IV (ou d’une qualification équivalente), délivré dans les domaines correspondant aux missions confiées aux animateurs territoriaux. Pour les candidats au concours externe d’animateur principal de 2e classe, c’est un diplôme de niveau III ou équivalent qui est requis.

Les conditions générales d’accès à la fonction publique être de nationalité française ou ressortissants d’un Etat membre de la Communauté européenne (ou ...

