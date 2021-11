« L’Alliance HQE-GBC veut faire le grand écart entre métropoles et villages »

Bâtiment

L’Alliance HQE-GBC est connue pour son label certifiant les qualités et performances environnementales des bâtiments. Elle établit des cadres de référence et accompagne les collectivités dans leurs commandes publiques. Mais l’association veut être encore plus présente dans les territoires.

Ma Gazette Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée Association et mouvement associatif

Bâtiment et travaux publics