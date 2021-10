Le point conseil budget : de l’appel à manifestation d’intérêt national à la pratique

Lutte contre la pauvreté

Publié le 26/10/2021 • Par Laure Martin • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social, France

Depuis bientôt un an, le CCAS de Vannes (Bretagne) a ouvert un point conseil budget (PCB). Deux conseillères en économie sociale et familiale y accompagnent les personnes confrontées à des difficultés financières. S'agissant d'une démarche volontaire de leur part, l'accompagnement fonctionne bien.

« Le lancement des PCB entre dans le cadre de la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté, une politique qui agit notamment en faveur de la prévention du surendettement », rappelle Julia Sellin, conseillère en économie sociale et familiale (CESF) au CCAS de Vannes. La structure a répondu à l’appel à manifestation d’intérêt national lancé par le gouvernement en juin 2020 car « l’intervention auprès d’un public en difficulté budgétaire est notre cœur de métier, poursuit-elle. D’où cette volonté de s’inscrire dans la labélisation que nous avons obtenu en décembre 2020. »

Les « Points conseil budget », outils de lutte contre la pauvreté

Le CCAS a ainsi pu diversifier ses interventions auprès d’un public encore plus large. « Nous sommes aujourd’hui plus visibles, et le service ...

