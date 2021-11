Christian Machi : « Chaque avancée en matière de mobilité apporte une contrariété nouvelle aux piétons »

L'association 60 millions de piétons intervient sur le terrain en appui des associations locales avec l'objectif que la culture piétonne soit dans l'esprit des décideurs et des aménageurs et que le piéton soit pris en compte à part entière. Entretien avec son secrétaire général, Christian Machi.

Cet entretien prolonge le dossier « Le trottoir ne veut plus se laisser marcher dessus »

Le trottoir appartient-il uniquement aux piétons ?

Non, et c’est d’ailleurs de moins en moins le cas. Mais ça reste quand même un peu le cas (rires). Ce qui est étonnant, c’est que dans l’esprit des aménageurs, des services techniques des villes, le piéton n’est pas réellement pris en compte. On mise sur sa débrouillardise. On ne réfléchit pas en amont à une marchabilité heureuse.

Est-il possible de cohabiter avec les autres moyens de déplacement ?

Oui, et la preuve en est donnée avec une cohabitation désormais plus douce avec les automobilistes, notamment grâce aux zones 30 ou 20. Mais chaque avancée en matière de mobilité apporte une contrariété nouvelle aux piétons. Même les tramways. Il existe certes ...