Jour de carence, « prime de précarité », formations… Les pistes de la députée Emilie Chalas

Projet de loi de finances pour 2022

Publié le 26/10/2021

Dans le cadre de l'examen du projet de loi de finances pour 2022 - le dernier de la législature - à l'Assemblée nationale, la députée LREM Émilie Chalas, rapporteure pour avis, a formulé une série de préconisations.

Chiffres-clés En matière d’effectifs et d’organisation de la fonction publique, en particulier pour son versant territorial, Emilie Chalas recommande de "substituer à la trop fréquente approche budgétaire une démarche reposant sur le périmètre des services publics et les besoins des usagers, et engager une réflexion sur l’évolution de l’organisation décentralisée de la France"...

« D’une manière générale, le bilan est satisfaisant […] L’effort ne doit cependant pas s’interrompre, car certaines mesures supposent des aménagements, et d’autres – comme la question du jour de carence ou les réformes à mener pour assurer l’efficience de la fonction publique de demain – exigent de poursuivre la réflexion, sans tabou », peut-on lire en introduction du rapport pour avis du PLF 2022 d’Emilie Chalas (LREM).

Parmi les nombreux sujets examinés par la députée (lire en bas d’article toutes ses préconisations), la suspension du jour de carence. Prévue jusqu’au 31 décembre 2021 dans le cadre de la loi de gestion de la crise sanitaire, elle pourrait être prorogée en cas d’arrêt lié à la covid-19, comme le prévoit pour le moment le PLFSS 2022, jusqu’au 31 décembre 2022.

Emilie Chalas « ne peut que saluer cette initiative […] Maintenir la suspension du jour de carence demeure en effet nécessaire dans un contexte sanitaire toujours délicat ».



En laissant de côté l’année 2020, marquée par la pandémie, les données ci-dessus que la parlementaire a récoltées peuvent conduire à une « conclusion mitigée sur l’impact du rétablissement du jour de carence sur l’absentéisme dans la fonction publique ».



Aussi, un bilan du jour de carence, reposant sur une étude exhaustive en 2023 ou 2024, apparaît nécessaire, selon elle. « Il supposera de disposer de suffisamment de recul et de données pour bien appréhender la pertinence de ce dispositif – et porter sur un nombre adéquat d’années « normales », sans les effets de la pandémie. »

Interroger le rôle des médecins

Mais il est aussi « permis de s’interroger sur le rôle des médecins qui délivrent les arrêts de travail ». « Comment expliquer, en effet, que ce qui avant n’entraînait qu’un arrêt bref, par exemple de deux ou trois jours, conduise désormais à une interruption plus longue, par exemple de cinq, six, voire sept jours ? »



Sans, « naturellement », soupçonner tous les médecins, [Emilie Chalas] considère qu’il faudrait un contrôle « plus rigoureux et exhaustif » des arrêts de travail pour éviter tout contournement abusif du jour de carence, notamment par la systématisation de l’examen du bien-fondé de la durée de l’arrêt pour ceux portant sur plus de trois jours.

Toujours dans le cadre de la lutte contre l’absentéisme dans la fonction publique, elle recommande de renforcer les actions en matière de management, de promotion des agents et de visibilité des carrières, et « privilégier l’approche en termes de ressources humaines aux approches coercitives ».

Enquêter sur la prime de précarité

Autre sujet, la précarité des agents. Si sa mise en place est « un important pas franchi en matière de lutte contre la précarité professionnelle », le dispositif suppose une « évaluation régulière, voire des ajustements ». Car « sa mise en œuvre a pu faire naître certaines interrogations”, souligne le rapport pour avis.

Pour rappel, cette prime a été instituée par la loi de transformation de la fonction publique de 2019. Elle peut être accordée aux contractuels dont les contrats, le cas échéant renouvelés, sont d’une durée inférieure ou égale à un an, à l’exception des contrats saisonniers. Et ce pour les contrats conclus depuis le 1er janvier dernier.

Le gouvernement estimait à 364 millions d’euros le coût annuel prévu pour l’indemnité de fin de contrat dans la fonction publique. Chaque année, 183 000 contractuels – ceux en contrat de moins d’un an – devaient en bénéficier, avec une prime moyenne de 2 000 euros. Finalement, “le coût indiqué pendant les auditions était de 6,98 millions d’euros [pour la période allant de janvier à septembre 2021, ndlr]”, relate la parlementaire.

Traduction : « des administrations ont pu conclure des contrats un petit peu plus longs, juste ce qu’il faut pour ne pas avoir à verser cette prime […] On serait là dans une configuration où la lettre de la loi serait respectée, mais son esprit et sa finalité totalement contournés.”

L’idée de la députée : évaluer régulièrement les effets et l’impact de la « prime de précarité » en termes budgétaires, de nombre de bénéficiaires et d’impact sur l’organisation des services, notamment pour identifier les éventuelles évolutions à apporter à l’outil. Mais aussi étendre le champ des contrats éligibles à la «prime de précarité » en supprimant tout plafond de durée ou, à défaut, porter ce plafond de douze à dix-huit mois.

Interrogée sur le sujet par la commission des lois le 21 octobre, la ministre de la Fonction publique Amélie de Montchalin a répondu que « le but de la mesure [n’était pas] d’avoir de très gros budgets de primes ». L’objectif était de “de supprimer les contrats courts ou en tout cas de les réduire au maximum”. Et « c’est une bonne nouvelle si nous arrivons à réduire au maximum le nombre et l’importance des contrats de moins de douze mois ».

Tronc commun de formation

En ce qui concerne la réforme de la haute fonction publique et la substitution de l’ENA par l’INSP, Emilie Chalas félicite l’instauration d’un tronc commun de formation des encadrants supérieurs pour les élèves de quatorze écoles de service public.

Toutefois, elle regrette que la réflexion concernant les autres corps de catégorie A, en particulier les attachés de la fonction publique de l’État et les attachés territoriaux, n’ait pas encore abouti. C’est pourquoi, à l’aune du bilan de la mise en œuvre du tronc commun de formation pour la haute fonction publique, elle suggère de poursuivre cette réflexion.

