Le recueil de « plainte chez autrui » expérimenté dans cinq départements

Violences conjugales

Publié le 25/10/2021 • Par Nathalie Perrier • dans : A la Une prévention-sécurité, Actu experts prévention sécurité, France

Pour améliorer la prise en charge des victimes de violences conjugales, le gouvernement va expérimenter d’ici à la fin de l’année la « plainte chez autrui » dans cinq départements. Des brigades mobiles iront recueillir les plaintes hors des murs des commissariats et gendarmeries.

Deux ans après le Grenelle des violences conjugales, vaste mobilisation qui devait aboutir à mieux combattre ce fléau, c’est une nouvelle avancée pour les hommes et femmes victimes de violences conjugales ou de viol. Fin 2021, les victimes pourront, dans cinq départements tests, déposer plainte en dehors des commissariats et des gendarmeries. « Nous allons lancer avec la ministre déléguée chargée de la Citoyenneté Marlène Schiappa, à partir de la fin de l’année, une expérimentation qui permettra dans certains départements que les policiers et gendarmes se déplacent pour recueillir des plaintes », avait promis le 12 octobre Gérald Darmanin devant la commission des lois de l’Assemblée nationale.

Dix jours plus tard, le 22 octobre, le ministre de l’Intérieur a confirmé cette mesure lors d’un ...

